Депутаты предложили дать бывшим президентам России право пожизненно быть сенаторами

, входящие в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ, предложили наделить бывших президентов России правом становиться пожизненными членами Совета Федерации. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Если такие поправки в пятую главу Конституции примут, то бывшие президенты смогут стать сенаторами после окончания срока своих полномочий или досрочной отставки. У них также будет право отказаться от должности сенатора.

Рабочая группа также предлагает увеличить с 17 до 30 число сенаторов, которых в Совет Федерации направляет президент. Семеро из них смогут пожизненно работать сенаторами, остальные — шесть лет. По словам Крашенинникова, пожизненно сенаторами могут быть люди, имеющие «выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности». Например, ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели.

Первым с идеей пожизненных сенаторов выступил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, который состоит в рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию.

В январе президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию, в том числе ужесточить требования к кандидатам в президенты, ограничить приоритет международного права и усилить роль Госсовета. 23 января Госдума приняла законопроект о поправках в первом чтении.