В Таиланде столкнулись два туристических катера. Погибли двое детей из России

По крайней мере два человека погибли и еще 22 получили ранения в результате столкновения двух скоростных туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде.

По данным The Phuket News, авария произошла утром 10 февраля в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.

Представитель местной полиции сообщил, что оба погибших — дети из России, мальчик 12 лет и девочка шести лет.

В посольстве РФ в свою очередь рассказали, что среди пострадавших более 20 россиян.