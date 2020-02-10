В Приморье возбудили уголовное дело из-за «концлагеря для собак»

Полиция города Артема возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными из-за «концлагеря для собак», который устроил во дворе своего частного дома житель города, сообщает управление МВД по Приморскому краю.

Расследование было начато после того, как информация о жестоком обращении с животными появилась в соцсетях. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, сообщила полиция города Артем.

Видео ( Внимание! содержит изображения погибших животных ) из дома «живодера Мирона» и его дочери появилось в соцсетях в начале февраля. Сообщалось, что житель Артема «много лет убивает и разделывает собак на мясо». Перед смертью животные содержатся в ужасающих условиях, указывали зоозащитники.

На платформе Change.org была размещена петиция с требованием возбудить уголовное дело в отношении живодера и его дочери. Обращение, по состоянию на 10 февраля, подписали более 7 тысяч человек.

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