В Приморье возбудили уголовное дело из-за «концлагеря для собак»
Полиция города Артема возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными из-за «концлагеря для собак», который устроил во дворе своего частного дома житель города, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Расследование было начато после того, как информация о жестоком обращении с животными появилась в соцсетях. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, сообщила полиция города Артем.
Видео (Внимание! содержит изображения погибших животных) из дома «живодера Мирона» и его дочери появилось в соцсетях в начале февраля. Сообщалось, что житель Артема «много лет убивает и разделывает собак на мясо». Перед смертью животные содержатся в ужасающих условиях, указывали зоозащитники.
На платформе Change.org была размещена петиция с требованием возбудить уголовное дело в отношении живодера и его дочери. Обращение, по состоянию на 10 февраля, подписали более 7 тысяч человек.