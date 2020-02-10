В Петербурге 10-летнюю девочку проверили на коронавирус без ведома родителей. Врачей и сотрудников Роспотребнадзора пообещали наказать

Жительница Петербурга обратилась к региональному уполномоченному по правам ребенка из-за того, что врачи и сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы у ее дочери, когда дома не было родителей.

В аппарате детского омбудсмена рассказали, что 30 января специалисты проверили на девочку, которая за неделю до этого вернулась из Китая.

Мать ребенка заявила, что анализы взяли, когда родителей не было дома, при этом своего согласия на проверку они не давали. Женщина призвала уполномоченного, чтобы виновных наказали.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что сотрудники службы и врачи районной поликлиники взяли анализы у ребенка. Виновных, пообещали в аппарате детского омбудсмена, привлекут к дисциплинарной ответственности за превышение полномочий.

На фоне распространения коронавирусной инфекции жителей Петербурга, вернувшихся из Китая, массово госпитализируют в инфекционную больницу, сообщает «Фонтанка». Под 14-дневный карантин помещают в том числе людей без симптомов ОРВИ.

В России под медицинским наблюдением находятся более 20 тысяч человек, контактировавших с пациентами с подозрением на коронавирус, сообщила 10 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.