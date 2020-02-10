Nissan предупредил об угрозе приостановки выпуска автомобилей в России из-за коронавируса

Автоконцерн Nissan предупредил, что в марте может приостановить производство на своем заводе в Петербурге, сообщают «Ведомости».

Представитель компании рассказал, что выпуск автомобилей придется приостановить, если на китайских заводах Nissan по производству автокомплектующих затянется простой после 17 февраля. Сейчас китайские предприятия не работают из-за распространения .

В Nissan отметили, что в данный момент проблем с комплектующими нет. Завод в Петербурге работает в плановом режиме.

Завод Nissan в Петербурге выпускает модели Nissan Qashqai, X-Trail, Murano. Производственная мощность предприятия составляет 100 тысяч автомобилей в год.

В 2019 году дилеры Nissan продали в Росси 64974 автомобиля, что на 20% меньше, чем годом ранее. По итогам года Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России.