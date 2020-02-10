Лидер правящей партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила об отставке. Она считалась преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму ХДС, что планирует оставить место главы партии и не станет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии. Об этом сообщает Focus.

Крамп-Карренбауэр заявила, что будет оставаться во главе партии до тех пор, пока не будет выбран новый лидер ХДС. Ожидается, что это произойдет летом, пишет Die Welt.

Крамп-Карренбауэр продолжит возглавлять Минобороны Германии. За то, чтобы она оставалась министром, выступила бывший лидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель.

Лидер ХДС объявила о своем уходе после того, как 5 февраля в Тюрингии прошли выборы премьер-министра этой федеральной земли. На них победил кандидат Свободной демократической партии Томас Кеммерих. За него проголосовали его однопартийцы, ХДС, а также правая партия «Альтернатива для Германии». После выборов Ангела Меркель заявила, что это противоречит убеждениям ХДС не сотрудничать с правыми партиями.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала председателем Христианско-демократического союза в декабре 2018 года. Она сменила на этом посту Ангелу Меркель, руководившую партией 18 лет.

Крамп-Карренбауэр считалась претендентом на пост канцлера Германии. Спустя пять месяцев после ее назначения на пост лидера ХДС агентство Bloomberg сообщило, что, по мнению Ангелы Меркель, Крамп-Карренбауэр может не справиться с должностью канцлера.

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