Датский мебельный ритейлер Jysk в апреле откроет магазины в московском ТЦ «Тройка» и в торгово-промышленной зоне «Алтуфьево». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Датчане не первый раз открывают магазины в России, «Ведомости» вспомнили как минимум две попытки: в 1996-м и в 2005-м. В обоих случаях магазины Jysk проработали два года.

Jysk — крупнейший мебельный ритейлер Дании, так же, как IKEA, он продает недорогую мебель и товары для дома. У датской сети 2800 магазинов в 52 странах.

В России Jysk будет конкурировать не только с IKEA, но и с Hoff — это две крупнейшие компании на российском рынке мебели, уточняют «Ведомости». В 2019-м этот сегмент стагнировал после ощутимого падения в 2017-2018 годах.

На фоне спада закрылась в том числе «Уютерра», а финская Stockmann продала российский бизнес местному партнеру, напоминает издание.