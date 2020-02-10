Число погибших от коронавируса превысило 900 человек

За минувшие сутки в Китае от погибли 97 человек. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, это самый высокий суточный показатель с момента начала распространения эпидемии.

Общее число погибших в Китае составляет 910 человек.

К утру 10 февраля выявлены еще 3062 новых случая заболевания. Таким образом, общее число заразившихся превысило 40 тысяч человек. Из них почти 6,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии.

3342 человека выздоровели.