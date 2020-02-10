Число погибших от коронавируса превысило 900 человек
Источник: South China Morning Post
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За минувшие сутки в Китае от новой коронавирусной инфекции погибли 97 человек. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, это самый высокий суточный показатель с момента начала распространения эпидемии.
Общее число погибших в Китае составляет 910 человек.
К утру 10 февраля выявлены еще 3062 новых случая заболевания. Таким образом, общее число заразившихся превысило 40 тысяч человек. Из них почти 6,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии.
3342 человека выздоровели.