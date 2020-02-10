Алишер Усманов оказался покупателем рукописи манифеста Пьера де Кубертена. Он передал ее в Олимпийский музей

Бизнесмен Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне оригиналы манифеста Пьера де Кубертена с призывом возродить Олимпийские игры. Об этом сообщает МОК.

Как пишут «Ведомости», в 2019 году манифест продали на аукционе Sothebyʼs за 8,8 миллиона долларов, покупателя не называли.

Глава МОК Томас Бах назвал передачу документа «историческим моментом», Усманов в свою очередь заметил, что Олимпийский музей — «самое подходящее место для этого бесценного манускрипта», отмечается в пресс-релизе комитета.

Кубертен написал манифест в 1889 году на бланках Международного конгресса по физическому воспитанию.