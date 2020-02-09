Власти Таиланда назвали мотивом военного, убившего 26 человек в торговом центре, его обиду из-за сделки с недвижимостью

Военный открыл стрельбу в торговом центре тайского города Накхонратчасима из-за обиды от нечестной, по его мнению, сделки с недвижимостью. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает Reuters.

Конфликт из-за сделки у капрала возник с родственником командира части, сказал Чан-Оча.

Командира военный застрелил перед тем, как пойти в торговый центр.

Чан-Оча уточнил число погибших в ТЦ — 26 человек, нападавшего убили при спецоперации. Ранены 52 человека.

Подробнее о нападении на торговый центр в Таиланде В Таиланде военнослужащий убил командира части, а потом открыл стрельбу в торговом центре. Погибли 20 человек