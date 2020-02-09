У администрации президента задержали четырех человек с гримом против системы распознавания лиц

У администрации президента задержали четырех активистов, которые делали грим против распознавания лиц, передает «ОВД-Инфо».

Им вменяют «несогласованную акцию».

В начале февраля группа художников объявила о начале акции «Следуй». «Ее суть проста — предложить москвичам, которые страдают дата-фобией (страх попадания в базы данных), способ уйти от идентификации. Способ очень простой — нанести на лицо грим», — объясняли художники в фейсбуке.

Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году, к концу 2019-го к ней должны были подключить 40% видеокамер на городских улицах (всего их 162 тысячи).