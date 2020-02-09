Челябинцы не пропустили скорую с китайцами в центр карантина по коронавирусу. После стихийного митинга центр пообещали закрыть

Жители челябинского поселка Рощино перекрыли дорогу к санаторию, где оборудуют карантинный центр для приезжающих из Китая. Люди не пропустили машину скорой с двумя гражданами КНР, пишет Znak.com.

В санаторий, расположенный в соседней с Рощино деревне Ужевка, к 9 февраля привезли шестерых китайцев, уточняет издание. Жители Рощино потребовали от приехавшего к ним министра здравоохранения Челябинской области, чтобы тех увезли, сообщает 74.ru.

«Мы вас не выпустим, пока эти шестеро не уедут! — кричат люди. — Мы отсюда не уйдём ни днём, ни ночью. Нам здесь жить!» — пишет издание в онлайн-трансляции из Рощино.

Глава регионального минздрава пообещал, что карантинного центра в Ужевке не будет. «Больше к вам никого не привезут. Вопрос мы решили. Здесь больше никого размещать не будут», — приводит слова чиновника Znak.

74.ru дает другую цитату: «Сегодня больше сюда никого не привезут, доставленных ранее шестерых человек заберут в ближайшее время».

Карантинный центр для граждан Китая, приезжающих в Челябинскую область, сначала открыли в Варненском районе, но после протестов местных жителей перенесли его в Ужевку. Как пишет Znak, еще 15 китайцев находятся в инфекционном отделении одной из больниц Миасса.