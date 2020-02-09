«Боинг» авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в Коми. Никто не пострадал
Источник: Интерфакс
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Пассажирский «боинг» авиакомпании Utair при посадке в Усинске, Коми, ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает «Интерфакс».
Причиной жесткой посадки Росавиация назвала проблемы с шасси. СК начал доследственную проверку.
На видео присутствует ненормативная лексика
Самолет, выполнявший рейс из Москвы, получил серьезные повреждения, добавляет «Интерфакс». Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет, на борту были 94 человека.
Один пассажир обратился к медикам с ушибом, передает ТАСС.