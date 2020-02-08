В Таиланде военнослужащий открыл огонь по прохожим возле торгового центра. Погибли 12 человек

Военнослужащий армии Таиланда открыл огонь по прохожим возле торгового центра в городе Накхонратчасима в центральной части страны.

В результате его действий погибли не менее 12 человек. До того, как открыть стрельбу в городе, военнослужащий убил командира и еще двух человек в своей части.

Во время стрельбы нападавший около 20 минут вел трансляцию своих действий в фейсбуке; после этого его страница была заблокирована.

На место прибыли усиленные отряды полиции и военных. Пока поймать нападавшего не удалось, он забаррикадировался в подвале в торговом центре. Источники в полиции сообщают, что он может удерживать заложников.