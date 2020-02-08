В Петербурге в квартире главы муниципалитета нашли подпольное казино. Его пообещали исключить из «Единой России»

В Санкт-Петербурге в квартире, принадлежащей главе муниципального образования «Введенский», члену «Единой России» Олегу Калядину нашли подпольное казино. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Обыски в квартире прошли в ночь на 8 февраля в рамках расследуемого с 2019 года дела о сети подпольных казино. Из квартиры были изъяты рулетка, четыре стола для покера и 12 игровых автоматов. Игроки, находившиеся там в момент прибытия полицейских, были опрошены в отделении.

Сам Калядин заявил, что сдавал квартиру в аренду и ничего о происходящем в ней не знает.

В «Единой России» пообещали в самое ближайшее время рассмотреть вопрос об исключении Калядина из партии. «Уже сейчас могу с уверенностью заявить, что несмотря ни на какие прошлые заслуги, решение о снятии со всех партийных должностей и об исключении Калядина из партии будет принято немедленно. Партийный билет „Единой России“ — это свидетельство кристальной честности и порядочности. Об этом знает каждый вступающий в партию», — сказал спикер заксобрания города Вячеслав Макаров.