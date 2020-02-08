Президент США Дональд Трамп уволил нескольких сотрудников своей администрации, которые в ходе процесса его импичмента давали против него показания на слушаниях в конгрессе.

В пятницу, 7 февраля, с должности был снят сотрудник совета по нацбезопасности Александр Виндман, а также постпред США при ЕС Гордон Сандленд. Помимо этого, брат Виндмана, Юджин, был уволен из адвокатской службы Белого дома.

Увольнения произошли после того, как пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что Трамп рад, что попытка импичмента позади и что «вероятно, кто-то должен заплатить за это».

Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам, оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте 5 февраля. Обвинение поддержал только один сенатор-республиканец, Митт Ромни.