Пользователи МТС пожаловались на масштабный сбой

Пользователи МТС жалуются на сбой в работе оператора, сервис downdetector.ru начал фиксировать такие сообщения после 12:00 по московскому времени.

Чаще всего пользователи сообщают о неработающей связи, на втором месте — сбой всех сервисов. Также клиенты МТС жалуются на проблемы с мобильным интернетом.

Жалобы, согласно downdetector.ru, идут в основном из Москвы и Московской области, из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа.

В МТС утверждают, что сеть работает в обычном режиме после краткосрочного 20-секундного сбоя. «У части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением», — приводят «Ведомости» сообщение компании.

К 13:30 мск число сообщений о сбоях в работе МТС на downdetector.ru превысило 6700.