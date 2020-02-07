Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью
Источник: Бизнес Online
Требует подтверждения
Вертолет Bell 407, на борту которого был депутат Госдумы Айрат Хайруллин, разбился под Казанью, сообщает «Бизнес Online».
По данным Baza, Хайруллин погиб, о гибели депутата также знают источники «Интерфакса», РИА Новости и ТАСС.
Тело депутата из сильно поврежденного вертолета достать не смогли, сообщает Mash.
Еще два находившихся на борту человека тяжело ранены. Речь, по информации «Бизнес Online», о пилоте и о помощнике Хайруллина. Они, по данным Mash, находятся без сознания, их передали медикам.
В Приволжском следственном управлении на транспорте ТАСС сообщили о начале доследственной проверки в связи с крушением вертолета.
Хайруллин находился в Татарстане с рабочим визитом с конца января.