Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

Вертолет Bell 407, на борту которого был депутат Госдумы Айрат Хайруллин, разбился под Казанью, сообщает «Бизнес Online».

По данным Baza, Хайруллин погиб, о гибели депутата также знают источники «Интерфакса», РИА Новости и ТАСС.

Тело депутата из сильно поврежденного вертолета достать не смогли, сообщает Mash.

Еще два находившихся на борту человека тяжело ранены. Речь, по информации «Бизнес Online», о пилоте и о помощнике Хайруллина. Они, по данным Mash, находятся без сознания, их передали медикам.

В Приволжском следственном управлении на транспорте ТАСС сообщили о начале доследственной проверки в связи с крушением вертолета.

Хайруллин находился в Татарстане с рабочим визитом с конца января.