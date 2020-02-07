Белоруссия объявила о создании к 1 марта общего с Россией списка невыездных граждан

Белоруссия и Россия к 1 марта планируют составить общий для Союзного государства список невыездных граждан, сообщает БЕЛТА.

«Также достигнута договоренность о подготовке общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан», — приводит агентство слова главы департамента миграции МВД Белоруссии Алексея Бегуна.

О создании общей базы невыездных россиян и белоруссов сообщается как минимум с 2011 года.

В 2016-м про общий список говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она указывала, что должники по алиментам и те, кто не заплатил штрафы или налоги, не могут уехать из России, пока не выплатят долги. «Некоторые недобросовестные граждане уезжают из страны через Белоруссию», — цитировало Матвиенко БЕЛТА.

В 2017-м Москва и Минск подписали протокол об обмене информацией о невыездных гражданах.