В Москве следователь по особо важным делам задержан по подозрению во взятке в 4,3 миллиона рублей

Следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Восточному административному округу Москвы задержан по подозрению в получении взятки в 4,3 миллиона рублей, сообщает «Интерфакс». Имя задержанного не называется.

4 февраля, рассказала представитель ГУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова, следователь получил взятку от «лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов».

Взятка, по версии следствия, предназначалась «за непривлечение к ответственности в рамках уголовного дела», которым занимался подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

В отношении руководства следственного управления по Северо-Восточному административному округу, заявила представитель ГУ СК по Москве, будут приняты «самые жесткие меры дисциплинарного характера».