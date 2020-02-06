В Москве врачей-онкологов задержали по подозрению в хищении лекарств на 100 миллионов рублей

В Москве группу врачей из онкологического диспансера задержали по подозрению в хищении лекарственных препаратов, предназначенных для больных онкологическими заболеваниями. Об этом собщает официальный сайт МВД РФ.

По данным ведомства, руководитель отделения диспансера и двое врачей фальсифицировали отчетную документацию и похищали оказавшиеся таким образом неучтенными препараты из клиник. Через аптечную сеть и подставных дистрибьютеров украденное продавалось в другие регионы.

В ходе обысков было изъято около трех с половиной тысяч упаковок медикаментов. Общий ущерб от деятельности врачей, по предварительной оценке, превышает 100 миллионов рублей.