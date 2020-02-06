В Москве врачей-онкологов задержали по подозрению в хищении лекарств на 100 миллионов рублей
В Москве группу врачей из онкологического диспансера задержали по подозрению в хищении лекарственных препаратов, предназначенных для больных онкологическими заболеваниями. Об этом собщает официальный сайт МВД РФ.
По данным ведомства, руководитель отделения диспансера и двое врачей фальсифицировали отчетную документацию и похищали оказавшиеся таким образом неучтенными препараты из клиник. Через аптечную сеть и подставных дистрибьютеров украденное продавалось в другие регионы.
В ходе обысков было изъято около трех с половиной тысяч упаковок медикаментов. Общий ущерб от деятельности врачей, по предварительной оценке, превышает 100 миллионов рублей.
По данному факту Следственным управлением Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ [мошенничество в особо крупном размере].