В Италии сошел с рельсов скоростной поезд. Два человека погибли, около 30 пострадали

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa, направлявшийся из Милана в Салерно. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

По последним данным, погибли два человека: машинист поезда и железнодорожный рабочий. 28 человек пострадали. Россиян среди пострадавших нет, заявили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Милане.

Авария произошла в 5:35 по местному времени в районе города Лоди. Первый вагон состава перевернулся. На месте работают пожарные и медики. Движение поездов по скоростной линии Милан-Болонья приостановлено.

Поезда Frecciarossa развивают скорость до 300 километров в час.