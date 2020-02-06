СК объявил о задержании соучастника убийства вора в законе Япончика

Правоохранительные органы задержали Муртаза Шаданию, подозреваемого в соучастии в убийстве криминального авторитета в Москве в 2009 году.

Задержанному предъявлены обвинения по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».

По версии СК, роль Шадании заключалась в скрытой слежке за вором в законе «для установления его образа жизни и выбора места убийства». Также он доставил в Москву оружие, из которого было совершено убийство.