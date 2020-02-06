СК объявил о задержании соучастника убийства вора в законе Япончика
Источник: Следственный комитет России
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Правоохранительные органы задержали Муртаза Шаданию, подозреваемого в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) в Москве в 2009 году.
Задержанному предъявлены обвинения по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».
По версии СК, роль Шадании заключалась в скрытой слежке за вором в законе «для установления его образа жизни и выбора места убийства». Также он доставил в Москву оружие, из которого было совершено убийство.
В день нападения — 28 июля 2009 года около одного из столичных ресторанов, обвиняемый в числе других соучастников вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями, обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства.