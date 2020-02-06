Россия на месяц стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, следует из данных Минэнерго США. Первым на это обратил внимание РБК.

В тот месяц Россия поставила в США 20,9 миллиона баррелей нефти и топлива. Первое место у Канады (136,5 миллиона баррелей), третье — у Мексики (более 17 миллионов баррелей).

В ноябре 2019 года Мексика сместила Россию со второго места. Тогда Россия поставила 19,2 миллиона баррелей, а Мексика — 21,2 миллиона баррелей. Канада сохранила первое место со 118,8 миллиона баррелей.

Данных за декабрь пока нет.