МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В середине января в Идлибской зоне деэскалации в Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», сообщил МИД РФ.

В министерстве рассказали о тысяче нападений со стороны террористов в Идлибе за последние две недели января, не уточнив, о скольких погибших идет речь.

В начале февраля сообщалось о гибели в Сирии четверых спецназовцев ФСБ России, официально подтверждена гибель одного. По данным «Новой газеты», бойцы спецназа обеспечивали безопасность во время встречи высших руководителей Сирии и Турции.