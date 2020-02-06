Группа «Колибри» собирает средства на новый альбом

Группа «Колибри» собирает средства на выпуск новых альбомов. В рамках кампании планирует собрать 750 тысяч рублей.

Собранные средства пойдут на запись, студию, сведение, мастеринг и сопутствующие траты, написала в фейсбуке Инна Волкова из «Колибри».

«Мы мечтаем записать два альбома: альбом новых песен и альбом желаемых нами версий прежде уже записанных песен», — сообщила Волкова. «Но если не хватит на два альбома, это будет альбом новых песен», — добавила она.

Сбор средств c 17 декабря ведется на платформе Planeta.ru. По состоянию на 6 февраля, собрано 45% от необходимой суммы. Кампания продлится до 25 марта.

Группа «Колибри» была создана в 1988 году в Ленинграде. В 1991–2009 годах выпустила восемь студийных альбомов. Последним на настоящий момент альбомом «Колибри» является сборник редких записей «Апокрифы», вышедший в 2013 году. Сейчас группа состоит из Елены Юдановой, Инны Волковой и Ирины Кооп (Шароватовой).