Данные более миллиона клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу в интернете

База с персональными данными 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций выставлена на продажу на одном из специализированных сайтов. Об этом сообщает РБК, обнаруживший соответствующее объявление от 2 февраля.

В «пробной» версии базы, с которой ознакомилось агентство, содержится 800 записей с ФИО, номерами телефонов, адресами электронной почты, датами рождения и паспортными данными россиян.

Большинство клиентов из базы, опрошенных РБК, сообщили, что обращались за займами в компанию «Быстроденьги». Также в «пробной» версии выявлены данные клиентов микрофинансовых компаний «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад». Часть базы содержит неактуальные номера телефонов или верные данные людей, которые утверждают, что никогда не обращались за займами.

Источник, близкий к Центробанку, заявил РБК, что выставленная на продажу база, скорее всего, представляет собой компиляцию данных из разных источников, а не утечку из одной компании.