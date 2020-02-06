Актер Кирк Дуглас умер в 103 года

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. Об этом в инстаграме сообщил его сын, актер Майкл Дуглас.

«Для всего мира он был легендой, актером „золотого века“ кинематографа, гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости, — написал актер. — Кирк прожил долгую жизнь, он оставил наследие в кино для будущих поколений, а также как известный филантроп, работавший на благо общества и ради мира на планете».

Кирк Дуглас снялся более чем в 80 фильмах. Среди них «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957), «Спартак» (1960). В 1996 году он был удостоен почетного «Оскара» за выдающуюся карьеру в кинематографе.