В Турции 23 человека погибли из-за схода лавины. Они пытались найти пропавших после схода предыдущей лавины
Источник: CNN Turk
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В Турции 28 человек погибли из-за схода лавин в провинции Ван на востоке страны. Об этом сообщает CNN Turk.
4 февраля под лавину попала туристическая группа, в результате чего пять человек погибли, еще двое пропали без вести. На их поиски отправились спасатели и волонтеры, которые на следующий день попали под новую лавину.
В результате второго схода снега погибли 23 человека. Среди них — трое пожарных, восемь сотрудников жандармерии, трое охранников и девять гражданских лиц, помогавших в поисках.
Еще около 30 человек были позже извлечены из-под лавины живыми. Власти сообщили, что число жертв может увеличиться, так как неизвестно, какое точное число гражданских добровольцев участвовало в поисках.