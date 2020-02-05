В аэропорту Стамбула пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

В международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен пассажирский самолет совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщают турецкие СМИ.

Самолет, принадлежащий авиакомпании Pegagus Airlines, прибыл в Стамбул из Измира. Лайнер получил сильные повреждения, но всех находившихся на борту успешно эвакуировали. Всего на борту находились 177 человек, погибших нет, сообщило министерство транспорта Турции, не став уточнять данные о пострадавших.