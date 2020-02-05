Православные активисты пожаловались на клип рэперов Особова и Slimus про священника с наркотиками. Видео удалили

Общественное объединение «Зов народа» направило жалобу в Генпрокуратуру из-за клипа «С легким паром» рэперов Особова и Slimus, говорится на странице организации в сети «ВКонтакте».

По мнению активистов, видео дискредитирует имя Русской православной церкви и оскорбляет чувства верующих. «В самом видеоматериале священник находится на заднем сиденье дорогого автомобиля, в кругу двух дам легкого поведения, в бардачке автомобиля находится крупная сумма денежных средств за „теневые схемы“ и пистолет. После они перемещаются в баню, где он употребляет наркотические средства», — таким образом описали активисты сюжет ролика рэперов.

Иван Особов заявил, что после этой жалобы решил удалить ролик. «Когда мы записывали этот видеоклип, мы не преследовали цели кого-то задеть или оскорбить чьи-то чувства, а, скорее, наоборот, хотели привлечь внимание к проблеме, которая имеет место быть. Но в связи с тем, что появилось много оскорбившихся людей из ряда православных активистов, которые хотят возбудить против меня уголовное дело по статье 148 „Оскорбление чувств верующих“, я принял решение удалить видео», — сказал он в специальном видеообращении.

На момент написания заметки на ютьюбе можно найти несколько копий клипа «С легким паром».