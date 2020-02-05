Китайская Geely занялась созданием «антивирусного» автомобиля
Китайский автопроизводитель Geely вложит 53 миллиона долларов США (370 миллионов юаней) в создание автомобиля с системой фильтрации воздуха, которая не пропускает вирусы. Об этом сообщается на сайте компании.
В Geely отметили, что разрабатывают такой автомобиль «для дальнейшей борьбы с коронавирусом».
«Научно-исследовательские и конструкторские бюро Geely Auto в Европе, США и Китае займутся совместной разработкой и исследованием новых материалов с антибактериальными и противовирусными свойствами, которые могут использоваться в системах кондиционирования воздуха и на поверхностях, с которыми контактирует человек, — такие как кнопки и ручки», — сказано в пресс-релизе автопроизводителя.
К 5 февраля от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, погибли почти 500 человек, большинство — в Китае. Число заболевших превысило 24,5 тысячи человек, выздоровели от пневмонии 911 человек.