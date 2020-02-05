Из-за низкого уровня наполнения крымских водохранилищ в частные и многоквартирные дома Симферополя воду будут подавать по графику, сообщается на сайте городской администрации.

Горячей водой жители Симферополя смогут пользоваться только в выходные, холодной — ежедневно, но только утром и вечером, сообщила в фейсбуке глава администрации Симферополя Елена Проценко. График начнет действовать 10 февраля.

По словам главы Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля, без ограничений Симферополю хватит воды только на 90-100 дней, пишет «Коммерсант».

В других городах Крыма ограничивать подачу воды пока не будут. Вайль заметил, что в целом на полуострове ситуация с водой лучше, чем в Симферополе. Вместе с тем, запасов воды в водохранилищах к началу февраля на 34% «меньше среднемноголетних», указал глава крымского Госкомводхоза.

«Коммерсант» напоминает, что до 2014 года около 85% воды Крым получал из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал. Ранее масштабных ограничений водоснабжения в Крыму не вводили, уточняет газета.