Госдума в первом чтении приняла законопроект о Всероссийской минуте молчания 22 июня

Госдума приняла в первом чтении законопроект о Всероссийской минуте молчания 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Ирины Яровой, минуту молчания можно проводить в 12:15 по московскому времени.

Это точное время выхода в эфир обращения к гражданам СССР о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны, пишет «Интерфакс».

Авторами законопроекта стали депутаты всех фракций Госдумы. Предполагается, что документ вступит в силу в 2020 году.