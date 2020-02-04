Умер основатель Шанинки Теодор Шанин
В Москве на 90-м году жизни умер ученый-социолог, президент и основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Теодор Шанин. О его смерти сообщается на сайте вуза.
Теодор внес огромный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию. Играл большую роль в развитии новых форм академического образования в России. Удостоен многочисленных наград. Он работал до последнего дня и мы безмерно благодарны за годы работы с Теодором, за его мудрость и мужество, свободу и отвагу.
Теодор Шанин родился в Польше в 1930 году. Он получил высшее образование в Иерусалимском и Бирмингемском университетах. Преподавал в Манчестерском университете и был научным сотрудником Оксфордского университета.
В 1995 году Шанин совместно с другими учеными основал Школу социальных и экономических наук в Москве и долгое время был ее ректором. В 2008 году Шанин стал президентом вуза.
Летом 2018 года Шанинку, ставшую одним из самых значимых частных вузов России, лишили государственной аккредитации. Тогда же «Медуза» делала интервью с Шаниным.