Умер основатель Шанинки Теодор Шанин

В Москве на 90-м году жизни умер ученый-социолог, президент и основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Теодор Шанин. О его смерти сообщается на сайте вуза.

Теодор Шанин родился в Польше в 1930 году. Он получил высшее образование в Иерусалимском и Бирмингемском университетах. Преподавал в Манчестерском университете и был научным сотрудником Оксфордского университета.

В 1995 году Шанин совместно с другими учеными основал Школу социальных и экономических наук в Москве и долгое время был ее ректором. В 2008 году Шанин стал президентом вуза.

Летом 2018 года Шанинку, ставшую одним из самых значимых частных вузов России, лишили государственной аккредитации. Тогда же «Медуза» делала интервью с Шаниным.