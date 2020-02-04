Центр «Сова» заметил рост числа нападений на представителей ЛГБТ и активизацию «группировок этнических меньшинств»

В 2019 году в России выросло количество «расистских и неонацистски мотивированных» убийств и число нападений на представителей ЛГБТ (и на тех, кого таковыми сочли). Таковы данные мониторинга центра «Сова».

Как следует из доклада «Совы» в 2019-м в результате нападений погиб один представитель ЛГБТ-сообщества, семь пострадали (в 2018-м погиб один, пострадали пять). Реальный уровень подобного насилия центру неизвестен.

«Доминирующей группой жертв остаются люди, которых нападавшие воспринимали как „этнических чужаков“, и их количество выросло по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году мы зафиксировали 21 нападение по этническому признаку. В 2018 году мы писали о 20 таких пострадавших», — сказано в докладе.

«Сова» отмечает «два криминальных инцидента, вызвавших массовые столкновения под ксенофобными лозунгами». Это Пензенской области и из Киргизии в Якутске.

Также центр «впервые за много лет» отметил активизацию «организованных группировок этнических меньшинств». Это якутское движение «Ус Тумсуу» и азербайджанская группировка ВБОН.

Самыми незащищенными от агрессии «Сова» называет бездомных. В 2019 году центр зафиксировал семь нападений, в одном случае речь идет об убийстве. В 2018-м «Сова» обнаружила 13 нападений и одно убийство, однако центр уточняет, что в статистику попадают «лишь те инциденты, где мотив ненависти уже признан следствием».

Также «Сова» останавливается на преступлениях по религиозным мотивам: «Мы не знаем совершенных в 2019 году нападений по мотиву религиозной вражды. „Свидетели Иеговы“, которые ранее составляли подавляющее большинство жертв в этой группе, теперь не сообщают о нападениях».

Центр допускает, что после запрета организации в России «Свидетели» стали менее заметны, поэтому на них действительно перестали нападать.