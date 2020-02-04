«Ростех» вложит миллиард рублей в производство российских корпоративных смартфонов

Дочерняя структура «Ростеха» «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС) и Mobile Inform Group (MIG) намерены запустить производство защищенных смартфонов и планшетов для корпоративных клиентов. АИС инвестирует в это один миллиард рублей, MIG — более 50 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

Устройства выпустят на базе промышленного смартфона MIG S6 и корпоративного планшета MIG T8X. Они поддерживают Android 9 и 10, а также российские операционные системы и . Серийное производство начнется в марте 2020 года.

До конца 2020 года намечен выпуск двух тысяч устройств, в будущем — несколько десятков тысяч в год. Цена в рознице — 60-90 тысяч рублей, при заказе большого числа устройств стоимость будет ниже.

«Коммерсант» отмечает, что смартфоны и планшеты рассчитаны на работу в сложных климатических условиях, они должны выдерживать вибрации и падения. На устройства установят российские средства криптографической и антивирусной защиты.

В MIG рассчитывают, что устройства заинтересуют силовые ведомства, полевые службы, сотрудников энергетической и нефтегазовой отрасли.