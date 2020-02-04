Первый канал уступил трансляцию «Оскара» кинотеатру Okko

Первый канал в 2020 году отказался от трансляции церемонии вручения «Оскара», пишет «Коммерсант».

Disney, который владеет правами на кинопремию, сообщил газете, что продал лицензию на трансляцию «Оскара»-2020 в России онлайн-кинотеатру Okko.

«Динамика рейтингов ''Оскара'' в последние несколько лет была падающей. По соотношению между потраченными деньгами и полученным результатом мы не видим смысла показывать церемонию в этом году», — сказали «Коммерсанту» в пресс-службе Первого канала.

Собеседник газеты, знакомый с ситуацией на Первом канале, заметил, что расходы на эти права на трансляцию «Оскара» «несопоставимы с результатом».

Okko не раскрыл сумму, за которую купил права на трансляцию.

В конце 2018 года стало известно о долгах Первого канала перед телецентром «Останкино», который подал к вещателю два иска на общую сумму 164 миллиона рублей. Канал выплатил долг в январе 2019 года.

«Останкино» также судится с подрядчиком Первого канала, группой «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. Общая задолженность телеканала и подрядчиков перед телецентром оценивалась в миллиард рублей.