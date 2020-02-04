Неприятно пахнущих или поющих песни пассажиров предложили высаживать из электричек

Министерство транспорта РФ предложило высаживать из пригородных поездов пассажиров, которые поют песни или неприятно пахнут. Проект соответствующего приказа опубликован на портале правовых актов.

Документ вносит уточнение в правила перевозок, дополняя пункт о пассажире, мешающем спокойствию других, словами «осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств».

Тот же пункт дополняется, по предложению министерства, словами об игре на музыкальных инструментах, пении и «иных действиях, нарушающих спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда)».

В действующей редакции правил не уточняется, каким именно образом пассажир может мешать спокойствию других, поясняет ТАСС.