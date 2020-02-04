На предварительных выборах демократов в Айове не смогли подсчитать голоса из-за проблем с мобильным приложением

Организаторы Демократической партии США в штате Айова отложили объявление результатов голосования из-за проблем с мобильным приложением, используемым для подсчета голосов.

Представитель демократов заявил, что объявление результатов отложили из-за несоответствия представленных данных, пишет Associated Press. Это не связано с хакерской атакой или внешним вмешательством, отметил представитель партии.

Чтобы получить результаты голосования, организаторы изучают протоколы собраний.

Всего в предварительных выборах активно участвуют 11 человек, кампании в Айове провели семеро кандидатов: это бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс (Вермонт), Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Эми Клобушар (Миннесота), бывший мэр города Саут-Бенд (Индиана) Пит Буттиджидж, предприниматель Эндрю Ян и миллиардер Том Стейер.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.