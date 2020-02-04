Alphabet (материнская компания Google) впервые раскрыла рекламную выручку YouTube: за 2019 год она составила 15,1 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.

Выручку YouTube не от рекламы компания не указала.

Финансовый директор Google Рут Порат отказалась сообщить, какой процент рекламного дохода YouTube идет его создателям, отмечает CNBC, из-за чего сложно оценить выгодность сервиса.

Google купила YouTube в 2006 году за 1,65 миллиарда долларов. Аналитики давно призывают Google отчитываться о доходах YouTube отдельно, добавляет CNBC, поскольку сервис составляет существенную часть рекламного бизнеса компании.

Интернет-гигант находится под пристальным вниманием властей США, напоминает CNBC. Так, коалиция из 50 генеральных прокуроров из разных штатов ведет расследование рекламного бизнеса Google. Претензии к Google также высказывают российская антимонопольная служба.

Финансовая отчетность с упоминанием YouTube — первая для Alphabet под руководством Сундара Пичаи, который стал гендиректором корпорации после того, как свои посты оставили основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.

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