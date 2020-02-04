ЕСПЧ присудил 50 россиянам миллион евро за пытки в полиции и незаконные обыски

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более миллиона евро компенсации 50 россиянам, которые пожаловались на пытки в полиции и незаконные обыски. Об этом пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на постановления ЕСПЧ (1, 2, 3, 4).

Общая сумма компенсации за пытки составила 835 тысяч евро. Ее разделили между 29 гражданами России. 14 из них рассказали о пытках электрическим током, шестеро — об удушении полиэтиленовым пакетом, двое — о пытках противогазом. Многие заявители также сообщили, что им угрожали изнасилованием и более тяжким уголовным наказанием.

Также ЕСПЧ присудил 180 тысяч евро 21 российскому юристу, которые пожаловались на незаконные обыски. Суд пришел к выводу, что Россия нарушила в отношении них восьмую статью Европейской конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни.