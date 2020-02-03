В Сирии погибли четверо спецназовцев ФСБ России

Четверо офицеров Центра специального назначения ФСБ России погибли в Сирии в районе Алеппо, сообщает издание Baza. По его информации, автомобиль спецназовцев подорвался на фугасе, после чего раненых бойцов застрелили боевики.

Телеграм-канал «Канал специального назначения» опубликовал имена троих погибших офицеров. Это капитан Дмитрий Минов, майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов. В управлении ФСБ по Тамбовской области подтвердили «Коммерсанту» гибель Трофимова. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила имя четвертого погибшего — это майор Руслан Гимадиев.

Офицеры ФСБ, по неподтвержденным данным, погибли 1 февраля.