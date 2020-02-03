В кампусе университета в Техасе открыли стрельбу. Погибли два человека

В кампусе филиала Техасского университета A&M в городе Коммерс неизвестный открыл стрельбу, сообщает CNN.

В результате инцидента погибли два человека, еще один был госпитализирован. В университете отменили все занятия, после получения информации о стрельбе полиция предписала студентам и преподавателям не покидать помещений, где они находились. Это требование было отменено два часа спустя.

В полиции не уточняют, кем был стрелявший и был ли он задержан.