Борис Джонсон отказался пускать корреспондентов Independent и Mirror на пресс-брифинг. В знак протеста все журналисты ушли с мероприятия

В Лондоне пресс-брифинг премьера Великобритании Бориса Джонсона, посвященный будущим взаимоотношениям страны с ЕС, оказался сорван, из-за того что помощники премьера отказались пустить на него нескольких журналистов.

В числе журналистов, которых не пустили на брифинг, оказались корреспонденты Mirror, HuffPost, Independent и других изданий. Корреспонденты, которым позволили прийти на встречу, в знак протеста ушли с мероприятия.

Представители Джонсона объяснили свои действия тем, что встреча, о которой шла речь, была предназначена только для журналистов, чьей специализацией является «Брекзит». По их словам, перед ней Джонсон провел открытую пресс-конференцию, куда как обычно были допущены журналисты всех изданий.

31 января Великобритания официально вышла из ЕС.

Президент США Дональд Трамп неоднократно пытался запретить тем или иным журналистам присутствовать на своих брифингах. СМИ связывали это с тем, что президент таким образом хочет избежать неудобных вопросов.