Борис Джонсон отказался пускать корреспондентов Independent и Mirror на пресс-брифинг. В знак протеста все журналисты ушли с мероприятия
В Лондоне пресс-брифинг премьера Великобритании Бориса Джонсона, посвященный будущим взаимоотношениям страны с ЕС, оказался сорван, из-за того что помощники премьера отказались пустить на него нескольких журналистов.
В числе журналистов, которых не пустили на брифинг, оказались корреспонденты Mirror, HuffPost, Independent и других изданий. Корреспонденты, которым позволили прийти на встречу, в знак протеста ушли с мероприятия.
Представители Джонсона объяснили свои действия тем, что встреча, о которой шла речь, была предназначена только для журналистов, чьей специализацией является «Брекзит». По их словам, перед ней Джонсон провел открытую пресс-конференцию, куда как обычно были допущены журналисты всех изданий.
[Инцидент] дает понимание того, насколько велика напряженность в отношениях Джонсона с медиа, которая усиливалась в последние недели.
31 января Великобритания официально вышла из ЕС.
Президент США Дональд Трамп неоднократно пытался запретить тем или иным журналистам присутствовать на своих брифингах. СМИ связывали это с тем, что президент таким образом хочет избежать неудобных вопросов.