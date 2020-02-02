В Новосибирске под тяжестью снега обрушилась кровля кафе. Один человек погиб, четверо пострадали

Один человек погиб и четверо пострадали при обрушении кровли кафе в Новосибирске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по Новосибирской области.

Кровля обрушилась в одноэтажном здании, которое было пристроено к кафе и использовалось как раздевалка. Площадь обрушения составила 240 квадратных метров. В МЧС считают причиной происшествия скопление снега, пишет ТАСС.

По информации новосибирского издания НГС, во время обрушения в здании кафе проходила вечеринка. 190 человек, находившихся в внутри, успели эвакуироваться до приезда спасателей, сообщает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Здание кафе принадлежит Сибирскому отделению РАН. Оно числилось неэксплуатируемым, пишет НГС.