Добыча «Газпрома» в январе упала до минимума за три года. Из-за неожиданно теплой погоды
Источник: Интерфакс
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В январе 2020 года добыча природного газа «Газпрома» снизилась до 44,3 миллиарда кубометров. Это ниже результатов января 2019, 2018 и 2017 годов, сообщает «Интерфакс».
Главная причина снижения добычи газа — теплая погода. «Газпром» ожидал, что в январе 2020 года температура в зоне Единой системы газоснабжения будет на градус ниже, чем годом раньше. В действительности она оказалась выше.
Погода в первом месяце нового года оказалась самой теплой как минимум за десятилетие. По данным «Системного оператора Единой энергетической системы», в январе 2020 года температура по ЕЭС России была примерно на пять градусов выше, чем за последние три года.