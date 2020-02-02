Добыча «Газпрома» в январе упала до минимума за три года. Из-за неожиданно теплой погоды

В январе 2020 года добыча природного газа «Газпрома» снизилась до 44,3 миллиарда кубометров. Это ниже результатов января 2019, 2018 и 2017 годов, сообщает «Интерфакс».

Главная причина снижения добычи газа — теплая погода. «Газпром» ожидал, что в январе 2020 года температура в зоне будет на градус ниже, чем годом раньше. В действительности она оказалась выше.