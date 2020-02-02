Чемпиона России по боксу заподозрили в нападении на росгвардейца, который задержал его с кокаином

Против двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве. Об этом сообщили источники ТАСС и «Интерфакса».

По данным Baza, ночью 2 февраля несколько сотрудников Росгвардии застали Кушиташвили и его друга, боксера Овика Оганнисяна когда те забирали закладку с наркотиками. Кушиташвили ударил одного из росгвардейцев и попытался сбежать, но был задержан. При обыске у него нашли пакетик с кокаином.

В Росгвардии ТАСС и «Интерфаксу» подтвердили, что один из сотрудников ведомства получил удар в лицо при задержании подозреваемых в незаконном хранении кокаина (их фамилии в Росгвардии не назвали). Инцидент произошел на Фрунзенской набережной.

Пострадавшему росгвардейцу оказали медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает. По информации Baza, Кушиташвили сломал ему нос.

Георгий Кушиташвили — двукратный чемпион России по боксу (2015 и 2018 годы) и бронзовый призер чемпионата страны (2016 год) в весовой категории до 81 кг.