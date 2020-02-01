У дочери бывшего главы «Формулы-1» Берни Экклстоуна украли украшения на 66 миллионов долларов. В краже подозревают семью из Румынии

Полиция Великобритании задержала двоих подозреваемых в краже украшений из дома телеведущей Тамары Экклстоун, дочери бывшего руководителя «Формулы-1» . Об этом сообщает Associated Press.

В сговоре с целью кражи со взломом подозреваются 47-летняя уборщица Мария Местер и ее 29-летний сын, бармен Эмиль-Богдан Савастр. Их задержали 28 и 29 января в двух аэропортах Лондона. Во время первого судебного заседания, прошедшего 1 февраля, мать и сын назвали себя гражданами Румынии. Их заключили под стражу до следующего заседания, намеченного на 28 февраля.

Кража была совершена 13 декабря 2019 года, когда Тамара Экклстоун и ее семья на три недели уехали из своего дома в Кенсингтоне в Лондоне на рождественские праздники. Из дома Экклстоун украли ювелирные украшения, деньги и часы. Украденное оценивают в 50 миллионов фунтов стерлингов (почти 66 миллионов долларов), пишет The Sun. Большая часть из похищенных вещей не найдена.

В рамках дела в конце января также были задержаны двое мужчин, но позднее их отпустили.