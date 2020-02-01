Трамп ограничил въезд в США гражданам шести стран, в том числе Киргизии

Президент США Дональд Трамп ввел иммиграционные ограничения в отношении граждан Нигерии, Мьянмы, Эритреи, Киргизии, Судана и Танзании. Об этом сообщает The New York Times.

Жителям Киргизии, Мьянмы, Эритреи и Нигерии запретили обращаться за иммиграционными визами, дающими право на проживание и работу в США. Гражданам Судана и Танзании запретили участвовать в лотерее грин-карт, которая ежегодно позволяет 50 тысячам жителей разных стран получить вид на жительство в США.

Американские СМИ ранее предполагали, что в список также попадет Белоруссия, но Вашингтон отказался от этого шага.

Как отмечает The New York Times, решение Трампа заблокирует иммиграцию из Нигерии, которая считается самой густонаселенной страной Африки, а также из Мьянмы, где мусульманское меньшинство бежит от геноцида.

Теперь иммиграционные ограничения действуют в отношении 13 стран. Ранее их ввели против граждан Ирана, Сирии, Йемена, Ливии, Сомали, Венесуэлы и Северной Кореи.